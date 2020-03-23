2020-03-23T04:59:42+03:00
Политика

Мотострелки защитили воинскую часть в Хабаровском крае на учениях

Бойцы вполне успешно отразили нападение условного врага
Александр ШТААЛЬ
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Мотострелки защитили воинскую часть в Хабаровском крае на ученияхМотострелки защитили воинскую часть в Хабаровском крае на ученияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае прошли учения с участием бойцов мотострелкового соединения восточного военного округа. По легенде на воинскую часть напал условный противник, задачей военнослужащих было отразить атаку.

- Тренировку провели с целью отработки навыков в противодействии терроризму. В ходе практических действий для бойцов смоделировали тактическую обстановку, в ходе которой нападающие пытались захватить одно из зданий воинской части, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В рамках учений военнослужащие подразделения антитеррора провели блокирование нападавших и выполнили огневое поражение под прикрытием группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» и бронетранспортерах БТР-80 с использованием дымовых завес. Во время учебного боя большую часть нападавших мотострелки уничтожили, остальных задержали и передали сотрудникам военной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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