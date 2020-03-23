В Еврейской автономии закроют на карантин бассейны

23 Март 2020 2020-03-23T05:56:11+03:00

Это еще одна мера в рамках предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области

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В Еврейской автономии продолжают принимать меры в рамках предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Среди последних действий в этом направлении запрет на проведение массовых мероприятий независимо от численности участников и закрытие на карантин бассейнов в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Биробиджане с 18 марта ввели ограничения на проведение досуговых мероприятий. В культурно-массовых, спортивных, просветительских и иных мероприятиях должно быть задействовано не более 35 детей и не более 50 взрослых. Теперь же мероприятия полностью отменили.

- Необходимость закрыть на карантин бассейны объясняют тем, что по данным Минздрава, коронавирус нового типа передается воздушно-капельным путем. А именно через чихание и кашель, с частицами пыли в воздухе, а также через рукопожатия и предметы обихода, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Среди предложений по профилактике коронавируса также создание мониторинговой группы, которая будет отслеживать наружную рекламу и интернет на предмет новых массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU