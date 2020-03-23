В Хабаровске выберут студентов для молодежного обмена с Пусаном

23 Март 2020 2020-03-23T05:52:40+03:00

В Хабаровске выберут семь студентов для молодежного обмена с Пусаном ФОТО: Управление по делам молодежи Хабаровска

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В Хабаровском крае проводят отбор студентов для поездки в корейский город Пусан. Между этими городами уже 22 года проводят молодежные обмены. За это время из Хабаровска за границу съездили больше 130 молодых дальневосточников.

- В июле прошлого года Пусан посетили семь студентов хабаровских вузов. Ребята увидели достопримечательности и образовательные учреждения корейского города. Самым главным событием поездки стало общение со студентами вузов Пусана, знакомство с их семьями, бытом и настоящей корейской кухней, - рассказали в городском управлении по делам молодежи.

Отбор студентов проводят на основании конкурса. Для участия в нем претенденты должны написать эссе на корейском или английском языках. По итогам творческого состязания выберут семь студентов для участия в программе международного обмена. Более подробная информация по участию в конкурсе в управлении по делам молодёжи и социальным вопросам администрации Хабаровска по адресу: улица Ленинградская, 30, телефон: 40-89-92 Панюшкин Семен Викторович.

ИСТОЧНИК KP.RU