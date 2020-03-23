2020-03-23T05:52:40+03:00
Общество

В Хабаровске выберут студентов для молодежного обмена с Пусаном

Дальневосточники увидят окунуться в быт корейских студентов
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске выберут семь студентов для молодежного обмена с Пусаном ФОТО: Управление по делам молодежи ХабаровскаВ Хабаровске выберут семь студентов для молодежного обмена с Пусаном ФОТО: Управление по делам молодежи Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае проводят отбор студентов для поездки в корейский город Пусан. Между этими городами уже 22 года проводят молодежные обмены. За это время из Хабаровска за границу съездили больше 130 молодых дальневосточников.

- В июле прошлого года Пусан посетили семь студентов хабаровских вузов. Ребята увидели достопримечательности и образовательные учреждения корейского города. Самым главным событием поездки стало общение со студентами вузов Пусана, знакомство с их семьями, бытом и настоящей корейской кухней, - рассказали в городском управлении по делам молодежи.

Отбор студентов проводят на основании конкурса. Для участия в нем претенденты должны написать эссе на корейском или английском языках. По итогам творческого состязания выберут семь студентов для участия в программе международного обмена. Более подробная информация по участию в конкурсе в управлении по делам молодёжи и социальным вопросам администрации Хабаровска по адресу: улица Ленинградская, 30, телефон: 40-89-92 Панюшкин Семен Викторович.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске выберут студентов для молодежного обмена с Пусаном
В Еврейской автономии закроют на карантин бассейны
Мотострелки защитили воинскую часть в Хабаровском крае на учениях
В массовой аварии на улице Суворова в Хабаровске пострадали школьницы
Горячей воды нет в двух домах в Хабаровске
Экс-директор в Хабаровске вернул налоговикам крупный долг
В ЕАО пожарные срочно отправились тушить котельную
Учебный процесс 23 марта ограничили в 46 учреждениях Хабаровского края
В Китае по соседству с ЕАО и Хабаровским краем 22 марта зараженных коронавирусом шесть человек
Погода сегодня: в Хабаровске 22 марта 2020 года без осадков
В Хабаровске заслуженного офицера обвиняют в торговле наркотиками
В пригороде Хабаровска ссора мужчин из-за женщины закончилась поножовщиной
Хабаровские школьники получили награду за мультфильм о Шантарских островах
Проведение гражданского форума анонсировали власти ЕАО
Пожилой хабаровчанин погиб во время пожара в многоквартирном доме
В Хабаровском крае на неопределенный срок отменены все спортивные мероприятия
Новых случаев коронавируса в Хабаровском крае не выявлено
Погода в Хабаровске на 22 марта 2020 года: в Хабаровске солнечно, без осадков, днем до +4 градусов
Коррупция в Хабаровске истончилась
Жителям Хабаровского края расскажут о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию через соцсети
В Хабаровске будут судить «Отелло», изрезавшего ножом любимую
Хабаровские следователи вернули государству НДС
Минздрав Хабаровского края предупреждает об ответственности за нарушение карантина
Житель Хабаровского района лишился денег, отдав телефон в руки знакомой