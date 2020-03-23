23 Март 2020 2020-03-23T09:04:23+03:00

Недостаток техники стал поводом для закрытия магазина в Хабаровском крае Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае с помощью приставов временно закрыли магазин из-за отсутствия контрольно-кассовой техники. Торговая точка находится в поселке Эльбан. Именно здесь обнаружили недостаток аппаратуры, необходимой для расчета покупателей. Это обстоятельство проверяющие расценили как нарушение налогового законодательства.

- В качестве наказания владельцам магазина назначили административное приостановление деятельности сроком на семь суток. К торговой точке отправились судебные приставы, которые и обеспечили исполнение постановления суда, - рассказали в пресс-службе УФСПП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После этого у владельца магазина появилось время, чтобы устранить недочет. При этом руководство вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения данного административного наказания, если недочет будет устранен раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU