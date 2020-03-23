2020-03-23T09:03:27+03:00
Общество

Вкусный фестиваль «Шашлычник года» в Хабаровске перенесли на май

Все ранее поданные заявки на участие остаются в силе
Александр ШТААЛЬ
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Вкусный фестиваль «Шашлычник года» в Хабаровске перенесли на майВкусный фестиваль «Шашлычник года» в Хабаровске перенесли на майФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровске из-за коронавируса перенесли ежегодный фестиваль-конкурс «Шашлычник года». Напомним, это событие планировали на 18 апреля. Однако в связи с принимаемыми мерами безопасности, а именно с ограничением проведения массовых мероприятий, его пришлось перенести на 16 мая.

- Проводить фестиваль-конкурс будут, как и собирались, в Экопарке в селе Воронежское-1. Время: с 11:00 до 15:00, - рассказали организаторы мероприятия из медиахолдинга «Комсомольская правда».

Отметим также, что все ранее поданные заявки на участие остаются в силе. На сегодняшний день за звание лучшего шашлычника Хабаровска готовы побороться пять команд. Участники также в кулинарной битве будут доказывать, что их блюдо это «Лучший шашлык в Хабаровске». Событие обещает быть самым вкусным и сытным. Более подробная информация по телефону: 782-782 или в WhatsApp 8-909-852-33-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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