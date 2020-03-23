Парашютисты-пожарные в Хабаровском крае отработали внештатные ситуации

23 Март 2020 2020-03-23T08:29:09+03:00

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В Хабаровском крае прошла воздушная тренировка перед пожароопасным сезоном. Основными участниками стали пожарные-парашютисты. Действия на случай внештатных ситуаций отрабатывали 28 человек. Согласно программе, каждый из них совершил по 10-12 тренировочных прыжков с самолета Ан-2. Также целью учений было выполнение упражнений на точность приземления.

- Пожарные-парашютисты укладывали парашюты, проверяли экипировку, садились в самолет, потом снова проверка, прыжок - и так несколько раз. В заключение - разбор каждого выхода в небо. Все до малейших нюансов должно быть просчитано, выверено, - рассказали в краевом управлении лесами.

В тренировке задействовали и летчиков-наблюдателей, которые отрабатывали расчет высадки парашютистов, взаимодействие с выпускающим и пилотом воздушного судна по координации всех действий. Итогом тренировки стало продление допуска к выполнению лесоавиационных работ специалистам парашютно-пожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU