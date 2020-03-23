В детском лагере Хабаровского края отменили смены на весенних каникулах

23 Март 2020 2020-03-23T09:28:40+03:00

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В Хабаровском крае в связи с угрозой распространения коронавируса отменили смены вдетских лагерях, которые планировали организовать на весенних каникулах. Родителям вернуть стоимость путевок. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Отметим также, что детей не будут принимать в детских центрах федерального значения: «Океан», «Орленок», «Смена» и «Артек». В министерстве образования и науки края издали распоряжение с рекомендациями отменить прием в лагеря с дневным пребыванием и в загородные оздоровительные лагеря. Краевой детский центр «Созвездие» также работать не будет, - сообщила Юлия Зотова, и.о. перового заместителя министра – начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки края.

Чтобы вернуть деньги за путевки , родителей просят обращаться к руководству детского загородного оздоровительного лагеря. Если речь о пришкольном лагере, то обратиться можно в администрации муниципалитетов, а именно - в управление образования.

По вопросам отдыха на каникулах родителей просят обращаться на «горячую линию» краевого минобра:

- 30-57-45 и 8-914-548-21-99 (в нерабочее время) - Скударнова Татьяна Викторовна, ведущий специалист отдела координации отдыха и оздоровления детей;

- 8-914-545-58-34 (в нерабочее время) - Елена Степановна Ковальчук, начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей.

Звонки принимают с понедельника по пятницу: 9:00-19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU