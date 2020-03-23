На дорогах Хабаровска начали латать трещины

23 Март 2020 2020-03-23T08:59:51+03:00

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На дорогах Хабаровского края начали латать трещины, образовавшиеся за зиму. Одна из главных причин растрескивания асфальта - перепады дневных и ночным температур. В сезон весенней распутицы жидкость, проникая в небольшие трещинки днем, с понижением ночных температур замерзает и разрывает асфальтобетон.

- Сегодня, 23 марта, на объекты вышли шесть рабочих бригад. Дорожников снабдили металлическими щетками, пылесосами, ведрами с песком и лейками с битумом. В бочках объемом в тонну при температуре +100 градусов кипит битум, залитые им участки дорожники посыпают сверху песком, чтобы проезжающие автомобили не наматывали свежую смолу на колеса и не разносили ее по городу, - рассказал Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Завершить ручную обработку трещин им необходимо до середины апреля. Ее проводят с целью предотвратить дальнейшее разрушение дорожного покрытия и продлить таким образом срок его службы. За полмесяца с небольшим дорожники планируют обработать 100 километров проезжей части. На это из городского бюджета выделили три миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU