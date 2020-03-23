Более сотни тысяч кибератак совершено по Дальнему Востоку в прошлом году

23 Март 2020 2020-03-23T07:29:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании «Ростелеком» выявил и отразил более 1,1 миллиона кибератак за 2019 год. Как уточнили в пресс-службе компании, наибольшее число инцидентов зафиксировано в Москве - свыше 430 тысяч. По Дальневосточному федеральному округу выявлено более 115 тысяч атак.

Чаще всего на Дальнем Востоке кибератакам подвергались веб-приложения - веб-порталы, электронная почта, интернет-банки, личные кабинеты и тому подобное. Впрочем, картина характерна и для страны в целом. По данным Solar JSOC, за 2019 год количество атак на веб-приложения увеличилось на тринадцать процентов.

- Такая динамика может быть связана с активным развитием корпоративных интернет-ресурсов, причем не только в традиционных для этого отраслях (банках, ритейле), но и в энергетике или госсекторе. При этом большая часть из них имеет критические уязвимости, позволяющие получить привилегированный доступ к ресурсам организации, - пояснил Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком».

На втором месте - инциденты, связанные с распространением вредоносного ПО (вирусы, трояны, программы-шпионы). Помимо «морального» удовольствия, злоумышленники нередко получают и материальное: засылают на компьютер жертвы вирус-шифровальщик, который так шифрует данные, что их невозможно открыть. За ключ темные хакеры требуют заплатить.

Среди прочих типов кибератак эксперты Solar JSOC выделяют подбор и компрометацию учетных данных от интернет-ресурсов организаций, попытки компрометации логинов и паролей системных администраторов, DDoS (атаки, приводящие к недоступности веб-сайтов) и эксплуатацию известных уязвимостей, которые не были своевременно устранены службами информационной безопасности организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU