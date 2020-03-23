В Хабаровске под стражу взяли расхитителя киоска и магазина

23 Март 2020 2020-03-23T08:06:39+03:00

По версии следствия, фигурант забирал деньги, в том числе вместе с кассой, и уходил

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В Хабаровске полицейские взяли под стражу подозреваемого в хищении денег из киосков и магазинов. По версии следствия, 29-летний фигурант «отметился» в том числе и в павильоне на улице Краснореченской. Здесь торговали цветами.

- Злоумышленник отвлек внимание продавца и похитил кассовый аппарат с пятью тысячами рублей выручки. При схожих обстоятельствах фигурант похитил восемь тысяч рублей из киоска по улице Ворошилова, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее подозреваемого не раз привлекали к уголовной ответственности за аналогичные кражи и грабежи. Он уже отбывал наказание в местах лишения свободы, из колонии освободился в декабре прошлого года. Постоянного жилья и официальной работы в краевом центре он не имел. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». За этот проступок максимально возможное наказание - это лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU