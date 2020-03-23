Водителя на виляющей машине задержали с применением силы в ЕАО

23 Март 2020 2020-03-23T09:52:15+03:00

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В Биробиджане сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали нетрезвого водителя. Мужчина на своем авто привлек внимание правоохранителей непривычной ездой – его машина виляла из стороны в сторону, то резко ускорялась, то тормозила. На всякий случай его решили проверить, но для этого его сначала нужно было догнать.

- Правоохранители последовали за автомобилем. Водителя просили остановиться, но он не реагировал. Мало того, стал ехать еще быстрее и даже попытался скрыться. Его задержали, когда он направлялся в сторону улицы Калинина, - рассказали в Росгвардии по ЕАО.

Догнать машину все же удалось. Как позже выяснилось, за рулем сидел 27-летний молодой человек, от которого сильно пахло алкоголем. Он кричал, размахивал руками, пытался спровоцировать драку с росгвардейцами. Чтобы усмирить смутьяна, пришлось стражам порядка применить физическую силу и спецсредства. Лихача передали наряду дорожно-патрульной службы, на место вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU