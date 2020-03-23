2020-03-23T10:26:07+03:00
Происшествия

В документах у матроса в Хабаровском крае нашли повод для штрафа

Выяснилось, что предъявленное свидетельство – это подлог
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В документах у матроса в Хабаровском крае нашли повод для штрафаВ документах у матроса в Хабаровском крае нашли повод для штрафаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском вахтенному матросу выписали штраф. Поводом для это стало подложное квалификационное свидетельства, которое при нем было. Это обстоятельство на суде признали уголовным правонарушением в соответствии со статьей «Использование заведомо подложного документа».

- Из материалов дела следует, что житель Советско-Гаванского района в июле 2019 года предъявил документ должностному лицу Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт». Он хотел таким образом подтвердить свое право на трудоустройство в качестве члена экипажа морских судов. В документе содержались ложные сведения о том, что он якобы имеет надлежащую квалификацию, соответствующую положениям правил Международной конвенции подготовки и дипломировании моряков, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

На самом деле подготовку по судовождению и эксплуатации судна моряк не проходил, а документ купил у неизвестного лица в Советской Гавани Хабаровского края. В качестве наказания за такой проступок мужчине выписали штраф в сумме 10 тысяч рублей. При этом суд учел и полное признание вины в совершении преступления, раскаяние, отсутствие судимости, положительную характеристику, заглаживание причиненного преступлением вреда путем перечисления взноса в Благотворительный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из хабаровской больницы сделают изолятор для зараженных коронавирусом
Представлять ЕАО В Общественной палате РФ будет священнослужитель
Распределение земель многодетным семьям отменили в Хабаровском крае
В документах у матроса в Хабаровском крае нашли повод для штрафа
Водителя на виляющей машине задержали с применением силы в ЕАО
В детском лагере Хабаровского края отменили смены на весенних каникулах
На дорогах Хабаровска начали латать трещины
Парашютисты-пожарные в Хабаровском крае отработали внештатные ситуации
В Хабаровске под стражу взяли расхитителя киоска и магазина
Более сотни тысяч кибератак совершено по Дальнему Востоку в прошлом году
Вкусный фестиваль «Шашлычник года» в Хабаровске перенесли на май
Недостаток техники стал поводом для закрытия магазина в Хабаровском крае
В мэрии Комсомольска ограничили личный прием граждан
В Еврейской автономии закроют на карантин бассейны
Мотострелки защитили воинскую часть в Хабаровском крае на учениях
В массовой аварии на улице Суворова в Хабаровске пострадали школьницы