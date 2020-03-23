В документах у матроса в Хабаровском крае нашли повод для штрафа

23 Март 2020 2020-03-23T10:26:07+03:00

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В Хабаровском вахтенному матросу выписали штраф. Поводом для это стало подложное квалификационное свидетельства, которое при нем было. Это обстоятельство на суде признали уголовным правонарушением в соответствии со статьей «Использование заведомо подложного документа».

- Из материалов дела следует, что житель Советско-Гаванского района в июле 2019 года предъявил документ должностному лицу Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт». Он хотел таким образом подтвердить свое право на трудоустройство в качестве члена экипажа морских судов. В документе содержались ложные сведения о том, что он якобы имеет надлежащую квалификацию, соответствующую положениям правил Международной конвенции подготовки и дипломировании моряков, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

На самом деле подготовку по судовождению и эксплуатации судна моряк не проходил, а документ купил у неизвестного лица в Советской Гавани Хабаровского края. В качестве наказания за такой проступок мужчине выписали штраф в сумме 10 тысяч рублей. При этом суд учел и полное признание вины в совершении преступления, раскаяние, отсутствие судимости, положительную характеристику, заглаживание причиненного преступлением вреда путем перечисления взноса в Благотворительный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU