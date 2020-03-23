Распределение земель многодетным семьям отменили в Хабаровском крае

23 Март 2020 2020-03-23T10:56:44+03:00

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В хабаровском крае продолжают принимать меры в связи с угрозой распространения коронавируса. В рамках этой работы отменили комиссии по распределению земельных участков многодетным.

Так, 25 марта и 29 апреля планировали заняться наделами в Хабаровском районе. Комиссии собирались провести по адресу: Хабаровск, улица Волочаевская, 6.

Также отменили комиссию по распределению земли для многодетных семей, назначенную на 17 апреля 2020 года. Она должна была состояться по адресу: Хабаровск, улица Запарина,76.

- О датах и времени назначения новых комиссий гражданам сообщат дополнительно, - отметили в министерство имущественных отношений Хабаровского края.

Жителей края убедительно просят с пониманием отнестись к применяемым мерам безопасности. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, при первых симптомах простудного заболевания обращайтесь в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU