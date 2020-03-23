2020-03-23T11:30:08+03:00
Общество

Представлять ЕАО В Общественной палате РФ будет священнослужитель

Архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема выбрали на пленарном заседании
Александр ШТААЛЬ
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Представлять ЕАО В Общественной палате РФ будет священнослужительПредставлять ЕАО В Общественной палате РФ будет священнослужительФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии выбрали представителя от области в Общественной палате Российской Федерации. На пленарном заседании региональной общественной палаты решили, что это будет священнослужитель - архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

- Напомним, владыка Ефрем ранее представлял регион в Общественной палате страны. Эту работу он выполнял последние три года. На встрече священнослужитель подвел краткие итоги работы и отметил, что готов и дальше заниматься реализацией проектов от региона на всероссийском уровне, - прокомментировали в пресс -службе регионального правительства.

Отметим также, что голосование проходило тайно. Выбирать участникам заседания пришлось между владыкой Ефремом и президентом региональной федерации самбо Владимиром Хроменко. К слову сказать, действующий представитель от региона заручился поддержкой 14 участников из 16 присутствующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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