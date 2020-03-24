2020-03-24T01:04:43+03:00
Общество

Погода сегодня: в Хабаровске 24 марта 2020 года без осадков

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +7
Ольга КИВА
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Погода сегодня: в Хабаровске 24 марта 2020 года без осадковПогода сегодня: в Хабаровске 24 марта 2020 года без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +8+10.

В Хабаровске сегодня без существенных осадков, температура ночью от -6 до -8, днем от +5 до +7, ветер юго-западный 4-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 24 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +7+9.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +2+4.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем +5+7.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем +5+7.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1+1.

В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью 11-13. Днем 0-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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