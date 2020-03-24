Гродековский музей совсем закрыли для посещений в Хабаровске

24 Март 2020 2020-03-24T05:46:19+03:00

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Гродековский музей в Хабаровске с 23 марта совсем закрыли для посещения. Это сделали в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако работники учреждения культуры не собираются терять связь со своими посетителями и предложили новый формат общения.

- Мы остаемся на связи, и теперь общение будет проходить через официальный сайт hkm.ru и страницы музея на Facebook, Вконтакте, instagram. В планах рассказать горожанам о музейном закулисье, историях коллекций, показать видеоэкскурсии по основным экспозициям музея и выставкам. Кроме того, кот Архип сопроводит горожан в путешествии по «Лабиринтам Подземья» и Детскому музею, - рассказали в Гродековском музее.

Отметим, что все культурно-массовые, выставочные и образовательные мероприятия переносят на неопределенный срок до особого распоряжения. На такой шаг в учреждении культуры решились на основании приказа министерства культуры Хабаровского края от 20.03.2020 № 85/01-15.

ИСТОЧНИК KP.RU