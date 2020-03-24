2020-03-24T05:45:01+03:00
Общество

В Китае рядом с ЕАО и Хабаровским краем 23 марта шесть зараженных коронавирусом

Новых случаев заражения не зафиксировали
Александр ШТААЛЬ
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В Китае рядом с ЕАО и Хабаровским краем 23 марта шесть зараженных коронавирусомВ Китае рядом с ЕАО и Хабаровским краем 23 марта шесть зараженных коронавирусомФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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На территории граничащей с Хабаровским краем и Еврейской автономией провинции Хэйлунцзян количество зараженных коронавирусом не изменилось. Новых случаев заражения не зарегистрировали, равно как и случаев выздоровления. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции.

Отметим также, что на 12 часов ночи 22 марта в больницах Харбина оставались трое заболевших, по одному пациенту было в медучреждениях в Цицикаре, Хэйхэ и в районе Большой Хинган. В Харбине на лечении остаются два человека, прибывшие на прошлой неделе из-за рубежа.

В Пекине за сутки выявили 10 новых случаев заболевания, всего заболевших 522, 400 вылечились, восемь скончались. Аналогичное количество новых заражений зарегистрировали в Шанхае, всего заболевших 404, 328 вылечились, четыре скончались.

Жителей Хабаровского края и Еврейской автономии убедительно просят сохранять спокойствие. В регионах принимают меры по недопущению распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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