2020-03-24T05:43:05+03:00
Дом. Семья

Хорза из Хабаровского края стала сенсацией

Впервые за полвека ученые смогли увидеть зверька в заповедном лесу
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хорза из Хабаровского края стала сенсациейХорза из Хабаровского края стала сенсациейФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

Из заповедного леса в Хабаровском крае прилетела очередная сенсационная новость. Впервые за 55 лет ученые своими глазами увидели хорзу. Этот зверек давно не забредал на территорию региона и уже тем более не торопился показать себя. Однако случилось чудо, и специалисты получили уникальные снимки, на которых животное с шоколадно-черным окрасом и привычно настороженным поведением выказало свое присутствие.

- Главный следопыт, непоседа и «фотоловушечник» Алексей Готванский с нескрываемой радостью подтвердил, что в заповеднике «Большехехцирский» объявилась хорза. Это млекопитающее из рода куниц, обладающее телом длиной до 80 сантиметров и хвостом около 40 сантиметров. Зверек обитает в лесах Юго-Восточной и Восточной Азии и на юге российского Дальнего Востока - в Приморском крае и Хабаровском, где и заканчивается северная граница хорзиного ареала, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Надо сказать, что одна единственная хорза в заповеднике переключила на себя внимание с тигров, снимков которых уже накопилось достаточно. Появление такого зверька в лесу означает, что заповедник находится в отличной форме, выполняет главную задачу: «Быть и сохранить!». Напомним, ранее сообщалось, что в заповедник пришла кабарга впервые за 23 года. Также в «Болоньском» отметили нашествие выдр-мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Должников вычисляют возле торговых центров Хабаровска
В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон
Лучших предпринимателей отметят в Хабаровске
Культурную жизнь поставили на «стоп» в Хабаровском крае из-за коронавируса
В Хабаровском крае должника по алиментам лишили свободы
Работники в Хабаровске проходят через утренние фильтры
Хорза из Хабаровского края стала сенсацией
В Китае рядом с ЕАО и Хабаровским краем 23 марта шесть зараженных коронавирусом
Гродековский музей совсем закрыли для посещений в Хабаровске
Погода сегодня: в Хабаровске 24 марта 2020 года без осадков
Из хабаровской больницы сделают изолятор для зараженных коронавирусом
Представлять ЕАО В Общественной палате РФ будет священнослужитель
Распределение земель многодетным семьям отменили в Хабаровском крае
В документах у матроса в Хабаровском крае нашли повод для штрафа
Водителя на виляющей машине задержали с применением силы в ЕАО
В детском лагере Хабаровского края отменили смены на весенних каникулах
На дорогах Хабаровска начали латать трещины
Парашютисты-пожарные в Хабаровском крае отработали внештатные ситуации
В Хабаровске под стражу взяли расхитителя киоска и магазина
Более сотни тысяч кибератак совершено по Дальнему Востоку в прошлом году
Вкусный фестиваль «Шашлычник года» в Хабаровске перенесли на май
Недостаток техники стал поводом для закрытия магазина в Хабаровском крае
В мэрии Комсомольска ограничили личный прием граждан
В Еврейской автономии закроют на карантин бассейны
Мотострелки защитили воинскую часть в Хабаровском крае на учениях
В массовой аварии на улице Суворова в Хабаровске пострадали школьницы