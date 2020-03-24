Хорза из Хабаровского края стала сенсацией

24 Март 2020 2020-03-24T05:43:05+03:00

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Из заповедного леса в Хабаровском крае прилетела очередная сенсационная новость. Впервые за 55 лет ученые своими глазами увидели хорзу. Этот зверек давно не забредал на территорию региона и уже тем более не торопился показать себя. Однако случилось чудо, и специалисты получили уникальные снимки, на которых животное с шоколадно-черным окрасом и привычно настороженным поведением выказало свое присутствие.

- Главный следопыт, непоседа и «фотоловушечник» Алексей Готванский с нескрываемой радостью подтвердил, что в заповеднике «Большехехцирский» объявилась хорза. Это млекопитающее из рода куниц, обладающее телом длиной до 80 сантиметров и хвостом около 40 сантиметров. Зверек обитает в лесах Юго-Восточной и Восточной Азии и на юге российского Дальнего Востока - в Приморском крае и Хабаровском, где и заканчивается северная граница хорзиного ареала, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Надо сказать, что одна единственная хорза в заповеднике переключила на себя внимание с тигров, снимков которых уже накопилось достаточно. Появление такого зверька в лесу означает, что заповедник находится в отличной форме, выполняет главную задачу: «Быть и сохранить!». Напомним, ранее сообщалось, что в заповедник пришла кабарга впервые за 23 года. Также в «Болоньском» отметили нашествие выдр-мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU