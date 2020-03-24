2020-03-24T03:30:34+03:00
Общество

Работники в Хабаровске проходят через утренние фильтры

В помещения сотрудников не пускают, если не измерят температуру
Александр ШТААЛЬ
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Работники в Хабаровске проходят через утренние фильтрыРаботники в Хабаровске проходят через утренние фильтрыФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске для работников городских муниципальных предприятий проводят утренние фильтры. В помещения сотрудников не пускают, если не измерят температуру тела. Для этого используют бесконтактные инфракрасные и дистанционные термометры.

- Посторонним в помещения предприятия вход запрещен. На такой шаг решились в рамках исполнения постановления городской администрации. Такие меры активно применяют сейчас в компании «Хабаровская горэлектросеть». Также в организации прием граждан по вопросам, требующим обязательного личного присутствия, организовали на входе в фойе главного офиса, а в филиалах по сетевым районам он полностью закрыт, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города убедительно просят соблюдать правила личной гигиены, носить маски, проветривать помещения, не посещать массовые мероприятия. Руководители предприятий города обеспечили сотрудникам условия для мытья рук с мылом и антисептиками, ведут тщательную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств (обрабатываются все рабочие поверхности, поручни, дверные ручки и прочее). Ограничены командировки сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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