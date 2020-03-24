2020-03-24T05:40:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае должника по алиментам лишили свободы

Теперь у горе-отца будет время подумать о своем поведении
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае должника по алиментам лишили свободыВ Хабаровском крае должника по алиментам лишили свободыФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае должник по алиментам стал фигурантом уголовного дела. Горе-отец упорно не хотел платить за содержание собственного ребенка и дождался, возможно, справедливого наказания за это. Ранее суд обязал мужчину тратить четвертую часть заработка на ребенка.

- От жителя Ванинского района в итоге не поступило ни копейки. Тогда решили применить к нему более действенные меры. Его привлекли к административной ответственности, но опять же, желаемого результата не добились, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

За неуплату алиментов мужчину осудили еще и по уголовной статье, приговорили к четырем месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Возможно, этого времени горе-отцу хватит, чтобы осознать все происходящее и таки начать помогать отпрыску.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Должников вычисляют возле торговых центров Хабаровска
В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон
Лучших предпринимателей отметят в Хабаровске
Культурную жизнь поставили на «стоп» в Хабаровском крае из-за коронавируса
В Хабаровском крае должника по алиментам лишили свободы
Работники в Хабаровске проходят через утренние фильтры
Хорза из Хабаровского края стала сенсацией
В Китае рядом с ЕАО и Хабаровским краем 23 марта шесть зараженных коронавирусом
Гродековский музей совсем закрыли для посещений в Хабаровске
Погода сегодня: в Хабаровске 24 марта 2020 года без осадков
Из хабаровской больницы сделают изолятор для зараженных коронавирусом
Представлять ЕАО В Общественной палате РФ будет священнослужитель
Распределение земель многодетным семьям отменили в Хабаровском крае
В документах у матроса в Хабаровском крае нашли повод для штрафа
Водителя на виляющей машине задержали с применением силы в ЕАО
В детском лагере Хабаровского края отменили смены на весенних каникулах
На дорогах Хабаровска начали латать трещины
Парашютисты-пожарные в Хабаровском крае отработали внештатные ситуации
В Хабаровске под стражу взяли расхитителя киоска и магазина
Более сотни тысяч кибератак совершено по Дальнему Востоку в прошлом году
Вкусный фестиваль «Шашлычник года» в Хабаровске перенесли на май
Недостаток техники стал поводом для закрытия магазина в Хабаровском крае
В мэрии Комсомольска ограничили личный прием граждан
В Еврейской автономии закроют на карантин бассейны
Мотострелки защитили воинскую часть в Хабаровском крае на учениях
В массовой аварии на улице Суворова в Хабаровске пострадали школьницы