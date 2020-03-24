24 Март 2020 2020-03-24T05:40:54+03:00

В Хабаровском крае должника по алиментам лишили свободы Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Теперь у горе-отца будет время подумать о своем поведении

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В Хабаровском крае должник по алиментам стал фигурантом уголовного дела. Горе-отец упорно не хотел платить за содержание собственного ребенка и дождался, возможно, справедливого наказания за это. Ранее суд обязал мужчину тратить четвертую часть заработка на ребенка.

- От жителя Ванинского района в итоге не поступило ни копейки. Тогда решили применить к нему более действенные меры. Его привлекли к административной ответственности, но опять же, желаемого результата не добились, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

За неуплату алиментов мужчину осудили еще и по уголовной статье, приговорили к четырем месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Возможно, этого времени горе-отцу хватит, чтобы осознать все происходящее и таки начать помогать отпрыску.

ИСТОЧНИК KP.RU