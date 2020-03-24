Лучших предпринимателей отметят в Хабаровске

24 Март 2020 2020-03-24T05:26:00+03:00

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В Хабаровске выберут лучших предпринимателей. Конкурс проходит с 15 марта по 20 апреля 2020 года по итогам работы 2019 года. Среди участников этого мероприятия индивидуальные предприниматели, работающие на территории краевого центра, зарегистрированные не менее одного года назад или являющиеся учредителями или руководителями хозяйствующих субъектов не менее одного года.

- Победителей выберут в номинациях «Производство», «Деловая женщина», «Услуги», «Транспорт», «Торговля», «Лучший молодой предприниматель» (в возрасте до 30 лет), «Общественное питание» и «Семейный бизнес». Члены жри оценят финансово-экономические показатели деятельности предприятий и предпринимателей, их вклад в социально-экономическое развитие города, участие в решении социальных проблем, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Информация о конкурсе опубликована на сайте городской администрации в разделе «Бизнесу» – подраздел «Правовая информация и полезные ссылки». Справки по телефонам отдела развития предпринимательства управления экономического развития администрации Хабаровска: 41-94-41 и 41-98-48. Вопросы принимают также по электронной почте: economy@khabarovskadm.ru и в комитетах администрации города по управлению районами города:

- Центральный: улица Фрунзе, 60, телефон: 40-89-47 и 42-12-58;

- Железнодорожный: переулок Ленинградский, 13а, телефон: 31-57-97 и 40-88-32;

- Индустриальный: улица Краснореченская, 87, телефон: 40-90-02 и 40-90-07;

- Кировский: улица Орджоникидзе, 3 телефон: 41-95-56 и 41-95-21;

- Краснофлотский: улица Руднева, 43, телефон: 79-07-49 и 79-07-38.

ИСТОЧНИК KP.RU