2020-03-24T05:28:29+03:00
Общество

В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон

Первые лесные пожары зарегистрировали в Эворонском и Хорском лесничествах
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезонВ Хабаровском крае открыли пожароопасный сезонФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае официально открыли пожароопасный сезон. Соответствующий приказ уже издали в краевом управлении лесами. К слову, на сегодняшний день первые лесные пожары зарегистрировали на территориях Эворонского и Хорского лесничеств.

- В соответствии с приказом в лесничествах Солнечного района и имени Лазо начнут работать оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров. В течение всего пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства края будут мониторить ситуацию с земли и с воздуха, также задействуют спутниковые системы, - рассказали в управлении.

Жителям края напоминают, что в случае обнаружения лесных пожаров надо звонить по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

К слову, в провинции Хэйлунцзян объявили о начале пожароопасного сезона. В Народном правительстве сообщили, что период готовности в связи с пожарами будет длиться с 15 марта по 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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