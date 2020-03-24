2020-03-24T05:58:38+03:00
Общество

Должников вычисляют возле торговых центров Хабаровска

На парковках дежурят приставы и специалисты «Хабаровскэнергосбыт»
Александр ШТААЛЬ
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Должников вычисляют возле торговых центров Хабаровска ФОТО: ХабаровскэнергосбытДолжников вычисляют возле торговых центров Хабаровска ФОТО: Хабаровскэнергосбыт
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В Хабаровске приставы и специалисты «Хабаровскэнергосбыт» вычисляют должников возле торговых центров. В после зрения те, кто не платит за потребленные энергоресурсы. Охоту на этих граждан проводят с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Система позволяет в режиме реального времени вычислить злостного неплательщика за отопление и горячее водоснабжение среди автовладельцев по номеру его автомобиля.

- Так, рейд провели в Индустриальном районе, проверили больше 120 машин, выявили шесть автовладельцев, у которых есть задолженность за отопление и горячее водоснабжение. Из них двое погасили задолженность на месте с помощью POS-терминала. Также две машины наложили арест, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Забрать машины автовладельцы смогут только после погашения задолженности в полном объеме. Если оплату не внесут, то автомобили пройдут оценку и будут выставлены на торги в расчет за потребленные, но не оплаченные энергоресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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