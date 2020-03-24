2020-03-24T06:22:25+03:00
Общество

В Хабаровске отменили авиарейсы в Японию

Ограничение действует с 24 марта
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В Хабаровске отменили авиарейсы в ЯпониюВ Хабаровске отменили авиарейсы в ЯпониюФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровске с 24 марта отменили авиарейсы в Японию. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Напомним также, что рейсы во Вьетнам, Таиланд и Южную Корею осуществляются только для возвращения российских граждан. Авиасообщение с КНР приостановили ранее.

- В целях профилактики каждый международный рейс встречают представители Роспотребнадзора. За 30 минут до прибытия пассажиров в международном терминале включают две установки для обеззараживания воздуха. Также во время обслуживания и в течение получаса по окончании обслуживания работают кварцеватели. На это время вентиляция в блоке прибытия отключается, - подчеркнули в министерстве.

Отметим также, в помещениях аэропортов и железнодорожных вокзалов края четыре раза в сутки проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Для прибывших из-за рубежа граждан в регионе работает «горячая линия» министерства здравоохранения по номеру (4212) 40-22-01. Позвонив на нее, пожалуйста, сообщите о времени пребывания за рубежом, дате возвращения, свой адрес и контактный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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