2020-03-24T08:08:21+03:00
Общество

Хабаровских школьников наградили за мультфильм о Шантарских островах

Идея у ребят появилась еще в декабре 2018 года
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровских школьников наградили за мультфильм о Шантарских островах ФОТО: Управление образования ХабаровскаХабаровских школьников наградили за мультфильм о Шантарских островах ФОТО: Управление образования Хабаровска
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Хабаровские школьники получили заслуженную награду за создание мультфильма о Шантарских островах. Идея у них родилась еще в декабре 2018 года. Потом была творческая встреча с педагогом Людмилой Ганиной и администрацией ФГБУ «Заповедное Приамурье», а после началась творческая работа над проектом.

- Учащиеся школы №77 создали мультфильм в 2019 году. Их идею и работу, а также прекрасную историю о национальном парке «Шантарские острова» оценили зрители Хабаровска. Работу разместили в интернете и о ней узнал весь Дальневосточный регион, - рассказали в городском управлении образования.

Ребят наградили дипломом лауреата первой степени в области компьютерных технологий в номинации «Компьютерная графика, мультипликация». Они завоевали вымпел ХХX Международного фестиваля художественного творчества детей и юношества «Новые имена» стран Азиатско-Тихоокеанского региона - 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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