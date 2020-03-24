2020-03-24T08:07:31+03:00
Общество

Луковое горе случилось с грузом на границе Хабаровского края и ЕАО

Перевозчику не дали провезти лук из-за нарушений правил перевозки
Александр ШТААЛЬ
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Луковое горе случилось с грузом на границе Хабаровского края и ЕАОЛуковое горе случилось с грузом на границе Хабаровского края и ЕАОФото: Анатолий ЖДАНОВ
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На границе Хабаровского края и Еврейской автономии задержали партии лука. Причина тому - нарушение правил перевозки груза. Всего случаев за последние две недели выявили два. Лук везли из Казахстана.

Так, 11 марта 2020 года в результате досмотра груза, доставленного железнодорожным транспортом, выяснили, что у партии массой 68 тонн не было маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, - рассказали в пресс -службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Второй случай нарушения был 19 марта 2020 года. Кстати, оба прецедента случились по вине одного перевозчика. Во второй партии было 272 тонны лука без товарной маркировки. По итогу разбирательств в отношении перевозчика составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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