2020-03-24T08:06:37+03:00
Общество

За успех в неженском деле хабаровчанку наградили в Москве

Всего Хабаровский край на премии «Бизнес-успех» представляли четыре предпринимателя
Александр ШТААЛЬ
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За успех в неженском деле хабаровчанку наградили в МосквеЗа успех в неженском деле хабаровчанку наградили в МосквеФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский предприниматель Яна Петухова получила признание в финале национальной премии «Бизнес-успех». Подведение итогов прошло в Москве в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса - территория жизни». Хабаровский край на конкурсе представляли четыре предпринимателя, всего среди участников были 300 лидеров региональных этапов.

- Бизнес-леди Яна Петухова из Хабаровска получила статуэтку «Золотой домкрат» в номинации «Лучший женский проект». Руководит она компанией, которая занимается совсем не женским делом - производством кабельной продукции, - рассказали в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Ранее по итогам премии Павел Щучинов и Максим Москвитин получили статуэтки в 2014 и 2018 годах. В число лучших муниципальных практик в 2014-2015 годах вошли проекты Вяземского района и Комсомольска-на-Амуре. Напомним, национальную премию «Бизнес-Успех» проводят в России с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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