Биробиджанку обвиняют в 22 преступлениях

24 Март 2020 2020-03-24T08:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу Биробиджана собираются судить за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, она причастна к 22 эпизодам. Среди ее жертв, как обычные граждане, так и организации в том числе и из Хабаровского края. Ущерб от действий фигурантки оценивают почти в четыре миллиона рублей.

- Установили, что с начала 2015 года по март 2018 года биробиджанка работала как индивидуальный предприниматель. Потом она стала директором общества с ограниченной ответственностью, имела доверенность от имени родственника, который тоже был индивидуальным предпринимателем. Женщина занималась розничной реализацией мебельной продукции на территории Биробиджана, злоупотребила доверием и похитила крупную сумму денег, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Во время следствия выяснили, что фигурантка заключала с покупателями договоры купли-продажи мебели, при этом фактически не собиралась поставлять продукцию. Зато деньги охотно брала и тратила по своему усмотрению. Мало того, оформляла займы якобы для развития бизнеса и опять же тратила на себя.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении горожанки, закончилось. Материалы направили в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU