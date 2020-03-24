2020-03-24T08:52:57+03:00
Общество

Перелом руки биробиджанки обернулся штрафом для председателя ТСЖ

Травму горожанка получила на дороге, которую вовремя не привели в порядок
Александр ШТААЛЬ
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Перелом руки биробиджанки обернулся штрафом для председателя ТСЖПерелом руки биробиджанки обернулся штрафом для председателя ТСЖФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Биробиджана поскользнулась на обледеневшей дороге во дворе дома, упала и сломала руку. Такое безобразие невозможно было проигнорировать и женщина решила добиться, чтобы нашли и наказали виноватого. И достигла-таки до своей цели

- Во время проверки установили, причиной травмы стали бездействие и ненадлежащее исполнение ТСЖ «Пионерская 92». Хотя по закону в товариществе должны были привести объект в надлежащее состояние, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Так как нарушение установили и определили, что гражданам не создали благоприятные условия проживания, меры к очистке территории многоквартирного дома от снега и льда не приняли. Председателю ТСЖ внесли представление об устранении нарушений жилищного законодательства, причин и условий, им способствующих. Также в отношении должностного лица возбудили административное дело за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений. В качестве наказания назначили штрафа в четыре тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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