Заболевших коронавирусом 24 марта 2020 года в ЕАО ноль, в Хабаровском крае четыре
Официальная статистика по коронавирусу в Еврейской автономии и Хабаровском крае на 24 марта 2020 года не изменилась. В области не зарегистрировали ни одного случая заражения, в крае на излечении находятся четыре человека. Информации о выздоровевших пока не поступало. Данные взяты с сайта Стопкоронавирус.рф.
Напомним, что стабильной остается ситуация по коронавирусу на территории граничащей с российскими регионами провинции Хэйлунцзян. По данным на 23 марта 2020 года количество заболевших шесть человек. Новых случаев заболевания не регистрировали. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции.
Жителей Еврейской автономии и Хабаровского края убедительно просят сохранять спокойствие. Власти принимают все меры, чтобы не допустить проникновение и распространение коронавируса в регионах. Для получения информации, пожалуйста, используйте официальные источники.
ИСТОЧНИК KP.RU