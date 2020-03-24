Заболевших коронавирусом 24 марта 2020 года в ЕАО ноль, в Хабаровском крае четыре

24 Март 2020 2020-03-24T09:29:48+03:00

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Официальная статистика по коронавирусу в Еврейской автономии и Хабаровском крае на 24 марта 2020 года не изменилась. В области не зарегистрировали ни одного случая заражения, в крае на излечении находятся четыре человека. Информации о выздоровевших пока не поступало. Данные взяты с сайта Стопкоронавирус.рф.

Напомним, что стабильной остается ситуация по коронавирусу на территории граничащей с российскими регионами провинции Хэйлунцзян. По данным на 23 марта 2020 года количество заболевших шесть человек. Новых случаев заболевания не регистрировали. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции.

Жителей Еврейской автономии и Хабаровского края убедительно просят сохранять спокойствие. Власти принимают все меры, чтобы не допустить проникновение и распространение коронавируса в регионах. Для получения информации, пожалуйста, используйте официальные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU