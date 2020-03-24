Хабаровчане ждут зарплаты на 70 миллионов рублей

24 Март 2020 2020-03-24T09:59:36+03:00

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Работодатели Хабаровска задолжали своим сотрудникам в общей сложности порядка 70 миллионов рублей. Долг постепенно погашают, но гораздо медленнее, чем ожидалось. Так, сначала года работникам выплатили всего 9,7 миллиона рублей.

Среди работодателей-должников лидируют предприятия-банкроты ОАО «Дальстроймеханизация», ООО НПО «Спецмост», ОАО «18 ЦАРЗ», ООО «Президент - Нева энергетический центр». Их долги составляют 82 процента от общей суммы. Еще три процента долга, а именно 2,2 миллиона рублей должны сотрудникам в организациях, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность - «Триада» и «Трансэнергомонтаж». Оставшиеся 15,2 процента то есть 11,2 миллиона рублей задолжали в ПАО «Хабсудмаш». Предприятие экономически активное, но попавшего в сложную экономическую переделку из-за необязательности заказчиков, которые не перечисляют средства за уже отгруженную для них продукцию.

- На сегодняшний день полностью погасил долги по зарплате ФГУП ГВСУ №6, правопреемник несуществующего ныне «Дальспецстроя». Фирм ООО «ХабМегаСтрой» исключили из Единого государственного реестра юридических лиц, а ее зарплатная задолженность в размере 0,1 миллиона рублей списали, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU