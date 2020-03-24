2020-03-24T09:59:36+03:00
Общество

Хабаровчане ждут зарплаты на 70 миллионов рублей

Пока погашение долга работодателей перед сотрудниками идет медленно
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровчане ждут зарплаты на 70 миллионов рублейХабаровчане ждут зарплаты на 70 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Работодатели Хабаровска задолжали своим сотрудникам в общей сложности порядка 70 миллионов рублей. Долг постепенно погашают, но гораздо медленнее, чем ожидалось. Так, сначала года работникам выплатили всего 9,7 миллиона рублей.

Среди работодателей-должников лидируют предприятия-банкроты ОАО «Дальстроймеханизация», ООО НПО «Спецмост», ОАО «18 ЦАРЗ», ООО «Президент - Нева энергетический центр». Их долги составляют 82 процента от общей суммы. Еще три процента долга, а именно 2,2 миллиона рублей должны сотрудникам в организациях, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность - «Триада» и «Трансэнергомонтаж». Оставшиеся 15,2 процента то есть 11,2 миллиона рублей задолжали в ПАО «Хабсудмаш». Предприятие экономически активное, но попавшего в сложную экономическую переделку из-за необязательности заказчиков, которые не перечисляют средства за уже отгруженную для них продукцию.

- На сегодняшний день полностью погасил долги по зарплате ФГУП ГВСУ №6, правопреемник несуществующего ныне «Дальспецстроя». Фирм ООО «ХабМегаСтрой» исключили из Единого государственного реестра юридических лиц, а ее зарплатная задолженность в размере 0,1 миллиона рублей списали, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперативный штаб в связи с коронавирусом создадут в Комсомольске
Школьников в Хабаровске научили писать перьями
В селе из двух улиц нашли массу проблем в Хабаровском крае
Хабаровчане ждут зарплаты на 70 миллионов рублей
Заболевших коронавирусом 24 марта 2020 года в ЕАО ноль, в Хабаровском крае четыре
Перелом руки биробиджанки обернулся штрафом для председателя ТСЖ
Биробиджанку обвиняют в 22 преступлениях
За успех в неженском деле хабаровчанку наградили в Москве
Луковое горе случилось с грузом на границе Хабаровского края и ЕАО
Хабаровских школьников наградили за мультфильм о Шантарских островах
В Хабаровске отменили авиарейсы в Японию
Должников вычисляют возле торговых центров Хабаровска
В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон
Лучших предпринимателей отметят в Хабаровске
Культурную жизнь поставили на «стоп» в Хабаровском крае из-за коронавируса
В Хабаровском крае должника по алиментам лишили свободы
Работники в Хабаровске проходят через утренние фильтры