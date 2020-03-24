В селе из двух улиц нашли массу проблем в Хабаровском крае

24 Март 2020 2020-03-24T10:27:45+03:00

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В Хабаровском крае глава Верхнебуреинского района побывал в селе Согда. В населенном пункте всего две улицы, жителей 105 человек, зато проблем больше, чем в населенном городе.

Работу местные жители могут найти в основном на железной дороге и в сфере образования. В поселке еще есть два магазина и администрация. В школе учатся 23 ученика, преподают семь учителей. При этом четыре школьника из Ушмана ежедневно ездят за знаниями – это чуть больше 11 километров, на рабочем поезде. А дошкольники и вовсе на домашнем воспитании.

Ранее был фельдшер, но он лечил недолго, потом уехал в другой населенный пункт района. Теперь раз в неделю приезжает медик из Аланапа, который с такой же периодичностью обслуживает жителей Ушмана.

Пассажирский поезд с сообщением «Хабаровск-Чегдомын» делает короткую остановку на станции Согда поздно ночью. У кого нет транспорта, до села маршируют полтора километра по железнодорожным путям. Все перечисленное – это только часть проблем.

- Больше всего сельчан волнуют три проблемы: свет, дорога, «полусотовая» связь, такой же интернет. На сегодняшний день уже идут работы по замене опор и воздушных линий на СИП. Деньги на ремонт дороги выделят из местного дорожного фонда, пока готовят документы на конкурс, - рассказали в районной администрации.

Также в селе планируют установить усиливающее оборудование для мобильной связи, в том числе в Согде. Необходимо улучшить качество сотовой связи еще в Чекунде, Таландже, Эхилкане, Ушмане и Тырме.

К слову, здешние жители живут своей особой жизнью. Они планируют провести необычный праздник толерантности и готовят украшения к 9 Мая. Еще здесь давно никого не удивляют фазаны, которых подкармливают прямо на центральной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU