2020-03-24T10:27:45+03:00
Общество

В селе из двух улиц нашли массу проблем в Хабаровском крае

В списке плохой интернет и телефонная связь, нехватка врачей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В селе из двух улиц нашли массу проблем в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Верхнебуреинского муниципального районаВ селе из двух улиц нашли массу проблем в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт администрации Верхнебуреинского муниципального района
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае глава Верхнебуреинского района побывал в селе Согда. В населенном пункте всего две улицы, жителей 105 человек, зато проблем больше, чем в населенном городе.

Работу местные жители могут найти в основном на железной дороге и в сфере образования. В поселке еще есть два магазина и администрация. В школе учатся 23 ученика, преподают семь учителей. При этом четыре школьника из Ушмана ежедневно ездят за знаниями – это чуть больше 11 километров, на рабочем поезде. А дошкольники и вовсе на домашнем воспитании.

Ранее был фельдшер, но он лечил недолго, потом уехал в другой населенный пункт района. Теперь раз в неделю приезжает медик из Аланапа, который с такой же периодичностью обслуживает жителей Ушмана.

Пассажирский поезд с сообщением «Хабаровск-Чегдомын» делает короткую остановку на станции Согда поздно ночью. У кого нет транспорта, до села маршируют полтора километра по железнодорожным путям. Все перечисленное – это только часть проблем.

- Больше всего сельчан волнуют три проблемы: свет, дорога, «полусотовая» связь, такой же интернет. На сегодняшний день уже идут работы по замене опор и воздушных линий на СИП. Деньги на ремонт дороги выделят из местного дорожного фонда, пока готовят документы на конкурс, - рассказали в районной администрации.

Также в селе планируют установить усиливающее оборудование для мобильной связи, в том числе в Согде. Необходимо улучшить качество сотовой связи еще в Чекунде, Таландже, Эхилкане, Ушмане и Тырме.

К слову, здешние жители живут своей особой жизнью. Они планируют провести необычный праздник толерантности и готовят украшения к 9 Мая. Еще здесь давно никого не удивляют фазаны, которых подкармливают прямо на центральной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперативный штаб в связи с коронавирусом создадут в Комсомольске
Школьников в Хабаровске научили писать перьями
В селе из двух улиц нашли массу проблем в Хабаровском крае
Хабаровчане ждут зарплаты на 70 миллионов рублей
Заболевших коронавирусом 24 марта 2020 года в ЕАО ноль, в Хабаровском крае четыре
Перелом руки биробиджанки обернулся штрафом для председателя ТСЖ
Биробиджанку обвиняют в 22 преступлениях
За успех в неженском деле хабаровчанку наградили в Москве
Луковое горе случилось с грузом на границе Хабаровского края и ЕАО
Хабаровских школьников наградили за мультфильм о Шантарских островах
В Хабаровске отменили авиарейсы в Японию
Должников вычисляют возле торговых центров Хабаровска
В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон
Лучших предпринимателей отметят в Хабаровске
Культурную жизнь поставили на «стоп» в Хабаровском крае из-за коронавируса
В Хабаровском крае должника по алиментам лишили свободы
Работники в Хабаровске проходят через утренние фильтры