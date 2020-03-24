2020-03-24T10:58:32+03:00
Общество

Школьников в Хабаровске научили писать перьями

Мероприятие провели в честь празднования Дня православной книги
Александр ШТААЛЬ
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Школьников в Хабаровске научили писать перьямиШкольников в Хабаровске научили писать перьямиФото: Хабаровская епархия
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Учеников воскресной школы в Хабаровске научили писать перьями. Урок прошел 21 марта 2020 года при храме святой преподобномученицы Елизаветы. Мероприятие организовали в честь празднования Дня православной книги.

- Среди участников были дети в возрасте от шести до 12 лет, а также педагоги воскресной школы. Во время празднования также провели презентацию «Рукописные книги Древней Руси» в приходской библиотеке. Детям рассказали, как изготовляли, переписывали, сшивали, украшали и хранили книги. Да и педагоги почерпнули для себя много новой информации, - рассказали в Хабаровской епархии.

Перьями ребята писали тексты молитв на церковнославянском языке. Это оказалось не так просто, но ученики справились. Перья им подарили на память об этом уроке. Заодно учащиеся получили задание оформить страницу рукописную с молитвой, которую прихожане увидят на выставке, оформляемую к Пасхе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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