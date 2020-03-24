2020-03-24T12:05:42+03:00
Общество

Оперативный штаб в связи с коронавирусом создадут в Комсомольске

Его возглавит мэр Александр Жорник
Александр ШТААЛЬ
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Оперативный штаб в связи с коронавирусом создадут в КомсомольскеОперативный штаб в связи с коронавирусом создадут в КомсомольскеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре создают оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Возглавит его мэр Александр Жорник. Среди участников представители муниципалитета, медицинских учреждений города, Роспотребнадзора, правоохранительных органов.

- В городе уже ограничили проведение культурных и спортивных массовых мероприятий с участием более 50 человек, событий с участием детей в возрасте до 14 лет. Ограничили выезды творческих и спортивных коллективов на территории других регионов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в администрации города временно ограничили личный прием граждан. Местным жителям предложили альтернативные способы подать обращения. В муниципальных образовательных учреждениях, на предприятиях торговли и питания, в общественном транспорте, в организациях и предприятиях города проводят санобработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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