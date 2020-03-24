Музейного работника из Хабаровска признали лучшей в «Музейном десанте»
Музейный работник из Хабаровска стала одной из лучших по итогам конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина «Музейный десант». Поздравления принимает научный сотрудник сектора этнографии Гродековского музея Татьяна Белькова.
- Татьяну отметили в номинации «Групповые поездки по России для молодых музейных специалистов». При этом до этого хабаровчанка три раза пробовала победить, удача ей улыбнулась только с четвертого раза, - рассказали в Гродековском музее.
Отметим, что по итогам конкурса 95 сотрудников российских музеев получат возможность познакомиться с опытом российских и зарубежных коллег в ходе индивидуальных или групповых стажировок. Напомним, конкурс проводят с целью развития профессиональной мобильности музейных сотрудников и внедрения в их работу лучших мировых практик.
Редакция «КП»-Хабаровск» присоединяется к поздравлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU