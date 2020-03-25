2020-03-25T01:05:05+03:00
Общество

Погода сегодня: в Хабаровске 24 марта 2020 года без осадков

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +13
Ольга КИВА
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Погода сегодня: в Хабаровске 24 марта 2020 года без осадковПогода сегодня: в Хабаровске 24 марта 2020 года без осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +11+13.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -1 до -3, днем от +10 до +12, ветер юго-западный 4-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 25 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +10-12.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +3+5.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +5+7.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -6-8.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +1+3.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 10-12. Днем 0-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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