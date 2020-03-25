25 Март 2020 2020-03-25T01:33:22+03:00

В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 24 марта на лечении три зараженных коронавирусом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

У границ Хабаровского края и ЕАО ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Так, в провинции Хэйлунцзян, по данным на 24 марта 2020 года, количество зараженных сократилось до трех человек. За сутки трех пациентов выписали после выздоровления. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции.

Известно, что в больницах Харбина пока остаются двое заболевших коронавирусом. Эти люди приехали в город из-за рубежа. Еще один пациент проходит лечение в городе Цицикаре. Новых случаев заболевания за сутки не зафиксировали.

К слову, в Пекине за сутки выявили 32 новых случая заболевания. Всего заболевших в городе 554, 401 вылечился, восемь скончались. Также в Шанхае зарегистрировали 10 новых случаев заболевания, всего заболевших 414, 329 вылечились, четыре скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU