В Еврейской автономии 24 марта под наблюдением врачей 128 человек

25 Март 2020 2020-03-25T05:33:31+03:00

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В Еврейской автономии, по данным на 24 марта, зараженных коронавирусом нет. Тем не менее под наблюдением врачей находятся 128 человек, из которых 14 поместили в инфекционную больницу. Остальные находятся на домашнем карантине. У всех результат тестов на коронавирус отрицательный.

- Все прибывающие в регион люди находятся под пристальным вниманием специалистов областного здравоохранения и Роспотребнадзора. К ним поступают данные из всех крупных аэропортов, также сведения предоставляет УМВД, - прокомментировал главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов.

Жителям области напоминают, что в регионе работает «горячая линия». Желающие могут проконсультироваться и оставить свои замечания по телефону 8-924-155-02-03 с 8:00 до 16:00 и только в рабочие дни. Глава региона Ростислав Гольдштейн поручил продлить работу «горячей линии», а в перспективе перевести ее в круглосуточный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU