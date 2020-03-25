25 Март 2020 2020-03-25T05:32:35+03:00

Женщины-военнослужащие готовятся к участию в параде в Хабаровске Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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В Хабаровске порядка 100 женщин-военнослужащих будут участвовать в торжественном параде 9 мая на Дальнем Востоке. Напомним, в этом году вся страна будет отмечать 75-летие великой Победы в Великой Отечественной войне.

- Женщины-военнослужащие объединения ВВС и ПВО ВВО на сегодняшний день активно тренируются. Они учатся не просто маршировать на плацу, но и слаженно и быстро передвигаться, оттачивая элементы строевой подготовки, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В частности женщины уделяют внимание отработке поворотов в движении, сохранению равнения в строю и темпа движения при выполнении строевых приемов.

Напомним, в честь 75-летия Победы восемь гвардейцев-спецназовцев решили за 100 дней на лыжах пройти от Хабаровска до Москвы. Также стало известно о планах энтузиастов, которые решили пройти автопробегом «От Дальнего Востока до Берлина» в честь знаменательной даты.

ИСТОЧНИК KP.RU