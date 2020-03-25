В Хабаровске стартовало производство упаковки из пластика и бумаги

25 Март 2020 2020-03-25T05:31:19+03:00

В Хабаровске стартовало производств упаковки из пластика и бумаги ФОТО: Минвостокразвития

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске наладили производство упаковки из пластика и бумаги методом термоформования. В этот проект инвесторы вложили 44 миллиона рублей. Реализовать его решили на территории опережающего развития «Хабаровск» в индустриальном парке «Авангард». За счет нового производства удалось создать девять рабочих мест из 17 запланированных.

- На предприятии выпускают контейнеры и ПЭТ бутылки. В качестве сырья используют ПЭТ преформы и ленту БОПС, - рассказывает Андрей Суховетченко, директор компании «ЗУМ». - Мощность цеха рассчитана на выпуск до 2,5 миллиона единиц.

Выпуск одноразовой тары - это первый этап проекта. На втором этапе планируют купить оборудование полного цикла по изготовлению сырья: экструзия пленок ПП, ПЭТ, ПС, PLA и дополнительные автоматические пневмо-вакуум формовочные машины и машины для изготовления бумажных стаканов и пакетов.

ИСТОЧНИК KP.RU