В Хабаровске стартовало производство упаковки из пластика и бумаги
В Хабаровске наладили производство упаковки из пластика и бумаги методом термоформования. В этот проект инвесторы вложили 44 миллиона рублей. Реализовать его решили на территории опережающего развития «Хабаровск» в индустриальном парке «Авангард». За счет нового производства удалось создать девять рабочих мест из 17 запланированных.
- На предприятии выпускают контейнеры и ПЭТ бутылки. В качестве сырья используют ПЭТ преформы и ленту БОПС, - рассказывает Андрей Суховетченко, директор компании «ЗУМ». - Мощность цеха рассчитана на выпуск до 2,5 миллиона единиц.
Выпуск одноразовой тары - это первый этап проекта. На втором этапе планируют купить оборудование полного цикла по изготовлению сырья: экструзия пленок ПП, ПЭТ, ПС, PLA и дополнительные автоматические пневмо-вакуум формовочные машины и машины для изготовления бумажных стаканов и пакетов.
ИСТОЧНИК KP.RU