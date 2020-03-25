2020-03-25T05:31:19+03:00
Экономика

В Хабаровске стартовало производство упаковки из пластика и бумаги

В проект вложили 44 миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске стартовало производств упаковки из пластика и бумаги ФОТО: МинвостокразвитияВ Хабаровске стартовало производств упаковки из пластика и бумаги ФОТО: Минвостокразвития
Изменить размер текста:

В Хабаровске наладили производство упаковки из пластика и бумаги методом термоформования. В этот проект инвесторы вложили 44 миллиона рублей. Реализовать его решили на территории опережающего развития «Хабаровск» в индустриальном парке «Авангард». За счет нового производства удалось создать девять рабочих мест из 17 запланированных.

- На предприятии выпускают контейнеры и ПЭТ бутылки. В качестве сырья используют ПЭТ преформы и ленту БОПС, - рассказывает Андрей Суховетченко, директор компании «ЗУМ». - Мощность цеха рассчитана на выпуск до 2,5 миллиона единиц.

Выпуск одноразовой тары - это первый этап проекта. На втором этапе планируют купить оборудование полного цикла по изготовлению сырья: экструзия пленок ПП, ПЭТ, ПС, PLA и дополнительные автоматические пневмо-вакуум формовочные машины и машины для изготовления бумажных стаканов и пакетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24