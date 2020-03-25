В музее изобразительных искусств Комсомольска изменили правила работы

25 Март 2020 2020-03-25T05:30:20+03:00

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В работу музея изобразительных искусств внесли корректировки в связи с угрозой распространения коронавируса. В учреждении культуры сообщили, что, несмотря на новости о закрытии столичных музеев, местный продолжает работать. Правда, в сложившихся обстоятельствах на культурно-массовые мероприятия допускают максимум 50 человек, а при работе с детьми до 14 лет берут письменное разрешение от родителей. В группы несовершеннолетних собирают не больше 15 человек.

- В целях безопасности посетителей в музее принимают ряд профилактических мер. Так, помещения регулярно проветривают, антисептиками обрабатывают дверные ручки, поручни и все, чего люди касаются в зонах, доступных для посетителей. Также обеззараживают аудиогиды, кассовые аппараты и средства связи, а в туалетных комнатах поставили анти-бактериальные средства гигиены, - рассказали в городском музее изобразительных искусств.

Жителей города убедительно просят также предпринимать меры профилактики, использовать маски, не контактировать с людьми, у которых есть признаки ОРВИ, чаще мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU