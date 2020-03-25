«Школа молодой семьи» в Хабаровске временно не работает

25 Март 2020 2020-03-25T05:29:07+03:00

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В Хабаровске временно приостанавливают занятия в «Школе молодой семьи». Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, занятия организовали для мам и пап, которые либо только готовятся к появлению малыша, либо уже стали родителями.

- Встречи не будут проводить, начиная с 1 апреля 2020 года, возобновят обучение после особого распоряжения. Организаторы проекта убедительно просят население соблюдать необходимые меры личной защиты и профилактические меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, - рассказали в городской администрации.

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции объединили в один документ и опубликовали на сайте «здоровыйхабаровск.рф». Информацию о возобновлении занятий в «Школе молодой семьи» разместят на сайте «здоровыйхабаровск.рф». Также можно уточнить ее при обращении по телефонам 40-90-69 и 40-90-62.

ИСТОЧНИК KP.RU