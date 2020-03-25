Житель ЕАО потерял полмиллиона рублей, спасая свои сбережения
Житель ЕАО лишился крупной суммы денег, поверив позвонившим лжесотрудникам банка. Мужчина невольно перевел полмиллиона рублей неизвестным, полагая, что спасает свои накопления. Когда он понял, что его обманули, обратился в полицию.
- Мужчина рассказал, что звонившие его убеждали в том, что якобы на его имя пытаются оформить кредитную карту. Ему посоветовали для сохранности денег снять их все и перевести на более защищенный счет, - рассказали в УМВД России по ЕАО.
Следуя инструкции аферистов, мужчина снял в одном банкомате все деньги, а затем через другой банкомат перевел их на указанные мошенниками номера телефонов. Звонившие заверили потерпевшего, что через пару дней его деньги переведут на безопасный счет. За своими деньгами он сможет обратиться в банк через два дня, предъявив чеки о переводе. Во время визита в банк и вскрылся обман.
Пока известно, что номера телефонов, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Московской области. По данному факту завели и расследуют уголовное дело за мошенничество в крупном размере.
Жителей области убедительно просят не реагировать на звонки от неизвестных, кем бы они не представлялись. Информацию о состоянии своего счета и операциях по нему можно получить только при обращении в банк. Если вам позвонили и сообщили, что карта заблокирована или с нее пытаются снять деньги, немедленно прервите разговор и перезвоните в банк.
ИСТОЧНИК KP.RU