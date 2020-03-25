Житель ЕАО потерял полмиллиона рублей, спасая свои сбережения

25 Март 2020 2020-03-25T05:28:06+03:00

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Житель ЕАО лишился крупной суммы денег, поверив позвонившим лжесотрудникам банка. Мужчина невольно перевел полмиллиона рублей неизвестным, полагая, что спасает свои накопления. Когда он понял, что его обманули, обратился в полицию.

- Мужчина рассказал, что звонившие его убеждали в том, что якобы на его имя пытаются оформить кредитную карту. Ему посоветовали для сохранности денег снять их все и перевести на более защищенный счет, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Следуя инструкции аферистов, мужчина снял в одном банкомате все деньги, а затем через другой банкомат перевел их на указанные мошенниками номера телефонов. Звонившие заверили потерпевшего, что через пару дней его деньги переведут на безопасный счет. За своими деньгами он сможет обратиться в банк через два дня, предъявив чеки о переводе. Во время визита в банк и вскрылся обман.

Пока известно, что номера телефонов, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Московской области. По данному факту завели и расследуют уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Жителей области убедительно просят не реагировать на звонки от неизвестных, кем бы они не представлялись. Информацию о состоянии своего счета и операциях по нему можно получить только при обращении в банк. Если вам позвонили и сообщили, что карта заблокирована или с нее пытаются снять деньги, немедленно прервите разговор и перезвоните в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU