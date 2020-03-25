25 Март 2020 2020-03-25T05:42:06+03:00

Три пассажира пострадали в аварии с иномарками в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 24 марта, столкнулись две машины. Происшествие случилось вечером на улице Волочаевской. По предварительной информации, машина Toyota Sienta двигалась со стороны улицы Гамарника в сторону улицы Блюхера. Автолюбительница хотела выполнить разворот, но не убедилась в безопасности своего маневра и врезалась в автомобиль Toyota Corolla Fielder, который ехал во встречном направлении.

- Среди пострадавших три человека, из которых двое - дети двух и шести лет. Все они находились в машине Toyota Sienta. У взрослого пассажира диагностировали закрытый перелом четвертой пястной кости левой кисти. У одного ребенка синяки на голове, второй не пострадал, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы. В отношении автолюбительницы из машины Toyota Sienta составили административный протокол.

Водителей в Хабаровске призывают быть внимательными на дорогах. Пожалуйста, не выполняйте маневры, если не убедились в их безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU