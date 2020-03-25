В мэрии Хабаровска поделились машинами с врачами

25 Март 2020 2020-03-25T05:57:25+03:00

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В мэрии Хабаровска поделятся с врачами машинами. Решение о выделении служебного транспорта принял глава администрации Сергей Кравчук. Пять служебных автомобилей передадут с целью перевозки участковых терапевтов хабаровских поликлиник. К слову, сейчас врачам приходиться отрабатывать очень большое количество вызовов на дом.

- Поручение о подготовке необходимых документов уже дали специалистам. Когда формальности уладят, региональному министерству здравоохранения во временное пользование передадут служебные автомобили. У нас пять районов в городе, поэтому и машин пока пять, - отметил Сергей Кравчук.

Также на заседании оперативного городского штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением коронавируса нового типа обсудили создание в городе обсерватора на базе гостиницы «Интурист». Предварительное согласие собственника по этому поводу уже получили. Теперь специалисты займутся расчетами для урегулирования вопросов компенсации затрат на его создание.

ИСТОЧНИК KP.RU