2020-03-25T07:28:51+03:00
Общество

Пассажирам поездов в Хабаровском крае вернут деньги за отмененные поездки

Минимальными будут потери для тех, кто должен был ехать в состве организованной группы
Александр ШТААЛЬ
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Пассажирам поездов в Хабаровском крае вернут деньги за отмененные поездкиПассажирам поездов в Хабаровском крае вернут деньги за отмененные поездкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пассажирам поездов в Хабаровском крае рассказали о возврате билетов в случае отмены поездок. Минимальными будут потери в этом случае для тех, кто собирался ехать в составе организованной группы. Это решение перевозчик принял в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

- Пассажирам, отказавшимся от поездок в составах организованных групп, на поездах, отправляющихся с 18 по 31 марта, вернут полную стоимость билета и возместят сбор за резервирование мест. Также для всех организованных групп пассажиров, включая детские, вернут сбор за резервирование мест на поезда, отправляющиеся с 1 апреля по 1 мая, - рассказали в АО «ФПК».

В остальных случаях при сдаче билетов с пассажиров удержат сбор за каждое место в размере 210 рублей 60 копеек, установленный ФАС РФ. Жителям Хабаровского края также напоминают, что согласно правилами перевозок организованных групп пассажиров, при возврате неиспользованных билетов не позднее трех суток до отправления поезда возвращается стоимость билета и 50 процентов от стоимости плацкарта, а при возврате менее трех суток до отправления поезда возвращается только стоимость билета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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