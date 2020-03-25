2020-03-25T12:26:45+03:00
Общество

Семьи в ЕАО получили региональный маткапитал

Сумма поддержки составила почти 140 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Семьи в ЕАО получили региональный маткапиталСемьи в ЕАО получили региональный маткапиталФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Еврейской автономии подвели итоги за февраль 2020 года по предоставлению финансовой поддержки семьям, в которых родился второй ребенок. Кроме федерального маткапитала мамам и папам в таком случае полагается еще и региональный. Его сумма составляет 139 тысяч 985 рублей.

- Сертификаты уже получили 530 семей, в том числе в феврале 2020 года - 27 семей. Основное условие - второй ребенок должен родиться после 31 декабря 2018 года. При этом 45 семей уже распорядились деньгами, в том числе в феврале четыре семьи, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, получить региональный маткапитал могут семьи, постоянно проживающие на территории области не менее одного года до дня рождения второго ребенка и при рождении (усыновлении) второго ребенка после 31 декабря 2018 года.

Региональный маткап можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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