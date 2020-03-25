2020-03-25T10:54:16+03:00
Общество

Подростки с риском для жизни проверяли лед на прочность в Биробиджане

Их вовремя увидели участники рейда «Безопасность детства»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Подростки с риском для жизни проверяли лед на прочность в Биробиджане ФОТО: УПР по ЕАОПодростки с риском для жизни проверяли лед на прочность в Биробиджане ФОТО: УПР по ЕАО
Изменить размер текста:

На набережной Биробиджана обнаружили подростков, которые гуляли по льду. Несовершеннолетние, как выяснилось, проверяли лед на прочность и при этом абсолютно не задумывались о том, какой опасности подвергают свои жизни. Ребята заметили участники рейда «Безопасность детства».

- Во время объезда видели и взрослых, которые спускались на лед. Таким вручили памятки, провели разъяснительные беседы на тему самосохранения на льду в случае провала. Подросток увидели в районе старого моста. С ними тоже поговорили, вручили памятку. О том, как дети проводили время, расскажут родителям, - рассказали Уполномоченный по правам ребенка в ЕАО Алена Изотова.

Напомним, ранее в ранее в районе набережной от опасной прогулки по льду спасли подростков. Их увидели, когда ребята только собирались прогуляться по замерзшей акватории. Напомним, в 2019 году в этом же районе утонул мальчик. Он провалился под лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подростки с риском для жизни проверяли лед на прочность в Биробиджане
Роспотребнадзор в Хабаровском крае приостанавливает проверки
Пять ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае
Военные из Хабаровска добрались на лыжах до Татарска Новосибирской области
В Хабаровском крае помогают пожилым людям на дому
Работник автомойки попал в аварию на машине клиента в Хабаровске
В Хабаровском крае 25 марта 2020 года четыре природных пожара
Сообщения об отмене поездов в Хабаровском крае оказались фейком
В частный сектор Хабаровска тянут оптоволокно
Пассажирам поездов в Хабаровском крае вернут деньги за отмененные поездки
В детском садике Хабаровска потребовали сдать анализ на коронавирус
В мэрии Хабаровска поделились машинами с врачами
Три пассажира пострадали в аварии с иномарками в Хабаровске
Житель ЕАО потерял полмиллиона рублей, спасая свои сбережения
«Школа молодой семьи» в Хабаровске временно не работает
В музее изобразительных искусств Комсомольска изменили правила работы
В Хабаровске стартовало производство упаковки из пластика и бумаги
Женщины-военнослужащие готовятся к участию в параде в Хабаровске
В Еврейской автономии 24 марта под наблюдением врачей 128 человек