25 Март 2020 2020-03-25T10:54:16+03:00

Подростки с риском для жизни проверяли лед на прочность в Биробиджане ФОТО: УПР по ЕАО

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На набережной Биробиджана обнаружили подростков, которые гуляли по льду. Несовершеннолетние, как выяснилось, проверяли лед на прочность и при этом абсолютно не задумывались о том, какой опасности подвергают свои жизни. Ребята заметили участники рейда «Безопасность детства».

- Во время объезда видели и взрослых, которые спускались на лед. Таким вручили памятки, провели разъяснительные беседы на тему самосохранения на льду в случае провала. Подросток увидели в районе старого моста. С ними тоже поговорили, вручили памятку. О том, как дети проводили время, расскажут родителям, - рассказали Уполномоченный по правам ребенка в ЕАО Алена Изотова.

Напомним, ранее в ранее в районе набережной от опасной прогулки по льду спасли подростков. Их увидели, когда ребята только собирались прогуляться по замерзшей акватории. Напомним, в 2019 году в этом же районе утонул мальчик. Он провалился под лед.

ИСТОЧНИК KP.RU