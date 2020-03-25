Роспотребнадзор в Хабаровском крае приостанавливает проверки

25 Март 2020 2020-03-25T10:28:33+03:00

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В Хабаровском крае в Роспотребнадзоре объявили о временном приостановлении проверок в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. На такой шаг пошли в связи с поручением правительства Российской Федерации от 18.03.2020 и приказа Роспотребнадзора от 19.03.2020.

В регионе приостанавливают до 1 мая 2020 назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Исключение - внеплановые проверки, которые проводят в связи с причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также не отменяют проверки, которые проводят с целью выдачи разрешений, лицензий, иных документов, имеющих разрешительный характер, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отметим также, что до 1 мая 2020 года приостанавливают проведение ранее назначенных проверок за исключением внеплановых.

ИСТОЧНИК KP.RU