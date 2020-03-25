Военные из Хабаровска добрались на лыжах до Татарска Новосибирской области

25 Март 2020 2020-03-25T09:49:38+03:00

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Военные, идущие на лыжах из Хабаровска в Москву, добрались до города Татарска в Новосибирской области. Здесь бойцов встретили местные жители, а также военный комиссар и представители администрации Татарского района. Героям нашего времени преподнесли хлеб с солью. Напомним, уникальный переход военные затеяли в честь 75-летия Победы. Они намереваются за 100 дней добраться из Хабаровска в столицу России.

- В годы Великой Отечественной войны Татарский район был одним из крупнейших в регионе поставщиком сельхозпродукции. Большинство промышленных предприятий Татарска выпускали продукцию оборонного значения, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Дальше по маршруту бойцы идут в Омск. В целом они собираются преодолеть расстояние от краевой столицы до Москвы в восемь с половиной тысяч километров. Старт перехода был 28 января в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU